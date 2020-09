Offerta Trenitalia ‘Viaggia con me’: in 2 con 1 solo biglietto (Di lunedì 21 settembre 2020) In treno low cost con l’Offerta di Trenitalia “Viaggia con me”, per viaggiare in 2 con 1 solo biglietto. Arriva una nuova Offerta di Trenitalia per viaggiare in treno low cost, o meglio in due al prezzo di uno. Si tratta di “Viaggia con me” e dà la possibilità di acquistare un solo biglietto per … L'articolo Offerta Trenitalia ‘Viaggia con me’: in 2 con 1 solo biglietto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020) In treno low cost con l’di“Viaggia con me”, per viaggiare in 2 con 1. Arriva una nuovadiper viaggiare in treno low cost, o meglio in due al prezzo di uno. Si tratta di “Viaggia con me” e dà la possibilità di acquistare unper … L'articolo‘Viaggia con me’: in 2 con 1è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agli abbonati ai treni regionali di Trenitalia è riservata la nuova offerta “Viaggia con me” per viaggiare in treno in 2 con un solo biglietto. Una nuova opportunità in un periodo in cui non è facile ...

