Notting Hill 5 curiosità sul film: Hugh Grant non voleva baciare Julia Roberts perché… (Di lunedì 21 settembre 2020) Ve li ricordate Hugh Grant e Julia Roberts mano nella mano per le strade di Londra? Indimenticabile. Una storia d’amore fuori dal comune; lei una star del cinema, lui un comune libraio di Notting Hill. Lei bellissima e talentuosa, ma terribilmente insicura; lui timoroso, sì, ma anche sognatore incallito. Un meraviglioso intruglio che ha generato una delle storie d’amore più amate di tutti i tempi. Andiamo a vedere insieme alcune curiosità sul backstage della pellicola del 1999. 5 curiosità su Notting Hill Il bacio: lo sapevate? Hugh Grant non voleva baciare Julia Roberts! Incredibile, potrebbe sostenere ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 settembre 2020) Ve li ricordatemano nella mano per le strade di Londra? Indimenticabile. Una storia d’amore fuori dal comune; lei una star del cinema, lui un comune libraio di. Lei bellissima e talentuosa, ma terribilmente insicura; lui timoroso, sì, ma anche sognatore incallito. Un meraviglioso intruglio che ha generato una delle storie d’amore più amate di tutti i tempi. Andiamo a vedere insieme alcune curiosità sul backstage della pellicola del 1999. 5 curiosità suIl bacio: lo sapevate?non! Incredibile, potrebbe sostenere ...

__tooyoung_ : ieri questa tam insieme alla sua amica erano a Londra, ho visto la storia della sua amica dove taggava “notting hil… - waitingDecember : @Marysfontana @bigpulce -c'è posta per te -serendipity -notting hill - bigpulce : RT @Marysfontana: I 3 film di cui non vi stancate mai? I miei -Notting hill -last night -Pretty woman - foolishx_ : sto per vedere per la prima volta notting hill ok - DanielePerri969 : RT @Marysfontana: I 3 film di cui non vi stancate mai? I miei -Notting hill -last night -Pretty woman -