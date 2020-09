NBA Playoff 2020 | Lakers sul 2-0 contro Denver | ci pensa Davis sulla sirena

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) I Los Angelesaffossano iNuggets inanellando una vittoria pesantissima nella finale della Western Conference per quanto concerne iNBA. Anthony(31 punti e 9 rimbalzi), sigla la tripla che vale il 105-103: la retina si muovee i Nuggets affondando proprio quando sembravano aver in pugno la rimonta. La squadra di Los Angeles si è infatti fatta riprendere dopo aver sprecato un vantaggio di 16 punti, di 8 lunghezze negli ultimi tre minuti. Nikola Jokic, autore del canestro del momentaneo vantaggio, non riesce a pareggiare la serie.manda a referto gli ultimi 10 punti della partita deie trova la magia che manda in visibilio LeBron James. 2-0 nella serie.