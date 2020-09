Musica, "Ritratti d'autore. Bindi Bassignano Friends" (Di lunedì 21 settembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di lunedì 21 settembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

È disponibile da oggi – 21 settembre – Ritratti d’autore. Bindi Bassignano & Friends, “un progetto di canzoni di Bindi, per Bindi e con Bindi”. Un tributo necessario e originale ideato dall’autore che ...

Ritratti d’autore. Bindi Bassignano & Friends

Frutto di undici anni di ricerca ed ispirazione, mezza libera e mezza piemontese, “Ritratti d’autore” fa rinascere Umberto Bindi, uno dei cantautori più emblematici e al contempo sfortunati della ...

