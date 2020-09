Morata alla Juventus: Paratici corre, Suarez la chiave del calciomercato (Di lunedì 21 settembre 2020) Il calciomercato della Juventus corre e non si ferma, neanche di fronte ai problemi per l’arrivo di Edin Dzeko dalla Roma. L’intrigo fra giallorossi e Napoli per Milik starebbe andando avanti e, come conseguenza, coinvolgerebbe di riflesso anche i piani in entrata di Fabio Paratici. L’approdo del Cigno di Sarajevo, nonostante le preferenze espresse da Andrea Pirlo nei suoi confronti, potrebbe essere messo a rischio e per questo i bianconeri avrebbero deciso di correre ai ripari, riaprendo a sorpresa una pista suggestiva e romantica che, con ogni probabilità, sarebbe destinata a far parlare molto nelle prossime ore: stiamo parlando di quella che conduce ad Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, con l’ex bomber della Vecchia Signora che ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Ildellae non si ferma, neanche di fronte ai problemi per l’arrivo di Edin Dzeko dRoma. L’intrigo fra giallorossi e Napoli per Milik starebbe andando avanti e, come conseguenza, coinvolgerebbe di riflesso anche i piani in entrata di Fabio. L’approdo del Cigno di Sarajevo, nonostante le preferenze espresse da Andrea Pirlo nei suoi confronti, potrebbe essere messo a rischio e per questo i bianconeri avrebbero deciso dire ai ripari, riaprendo a sorpresa una pista suggestiva e romantica che, con ogni probabilità, sarebbe destinata a far parlare molto nelle prossime ore: stiamo parlando di quella che conduce ad Alvarodell’Atletico Madrid, con l’ex bomber della Vecchia Signora che ...

