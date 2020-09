Milik o Dzeko? Pippo non sceglie e su Gervinho: “Spero non lo prenda Ferrero” (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il posticipo della prima giornata di serie A era, tutto sommato, la sua partita. Allenatore in passato sia del Milan che del Bologna, Filippo Inzaghi ha seguito in tv il confronto tra rossoneri e rossoblu. Una sfida osservata con interesse perché i ragazzi di Mihajlovic saranno di scena proprio a Benevento il prossimo 4 ottobre, in occasione del terzo turno di serie A. “Il Milan ha fatto una grande gara ma è dall’anno scorso che sta facendo ottime cose, si sta solo confermando“, ha commentato SuperPippo a Tiki Taka, “un giocatore come Ibrahimovic sposta gli equilibri. Lo conosco bene, lui è uno che mette pressione, è un giocatore straordinario ma il Milan è una squadra forte con un ottimo allenatore. E’ stata una partita abbastanza aperta che i rossoneri hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il posticipo della prima giornata di serie A era, tutto sommato, la sua partita. Allenatore in passato sia del Milan che del Bologna, Filippo Inzaghi ha seguito in tv il confronto tra rossoneri e rossoblu. Una sfida osservata con interesse perché i ragazzi di Mihajlovic saranno di scena proprio a Benevento il prossimo 4 ottobre, in occasione del terzo turno di serie A. “Il Milan ha fatto una grande gara ma è dall’anno scorso che sta facendo ottime cose, si sta solo confermando“, ha commentato Supera Tiki Taka, “un giocatore come Ibrahimovic sposta gli equilibri. Lo conosco bene, lui è uno che mette pressione, è un giocatore straordinario ma il Milan è una squadra forte con un ottimo allenatore. E’ stata una partita abbastanza aperta che i rossoneri hanno ...

