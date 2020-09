Ma ora il M5s è una polveriera: “Regionali disastrose, serve un congresso” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Per Luigi Di Maio quello del referendum è un risultato storico, ma in casa M5s le acque sono agitate. A tenere banco i dati delle regionali, una vera batosta per i pentastellati. Le due linee, quella dell’alleanza giallorossa in Liguria e quella dell’intransigenza in Puglia, escono duramente sconfitte. E si moltiplicano le voci che chiedono un “congresso per fissare nuovi obiettivi, visioni ed idee” per evitare che il futuro del M5s si “quello dell’Udeur”.CRIMI: RISULTATO M5S INFERIORE RISPETTO A PRECEDENTI ELEZIONI Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Per Luigi Di Maio quello del referendum è un risultato storico, ma in casa M5s le acque sono agitate. A tenere banco i dati delle regionali, una vera batosta per i pentastellati. Le due linee, quella dell’alleanza giallorossa in Liguria e quella dell’intransigenza in Puglia, escono duramente sconfitte. E si moltiplicano le voci che chiedono un “congresso per fissare nuovi obiettivi, visioni ed idee” per evitare che il futuro del M5s si “quello dell’Udeur”.CRIMI: RISULTATO M5S INFERIORE RISPETTO A PRECEDENTI ELEZIONI

ManlioDS : 7 (finti) tentativi erano falliti in 35 anni. Poi è arrivato il #M5S in Parlamento e si è fatta la storia. Ora avan… - FMCastaldo : Il #M5S ha dimostrato di essere il vero motore del cambiamento. L’alta affluenza e la schiacciante vittoria del #SÌ… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - #EXITPOLL Elezioni comunali Venezia e Lecco al centrodestra, Trento e Mantova al centrosinistra: qu… - avimmaisacap : RT @FMCastaldo: Il #M5S ha dimostrato di essere il vero motore del cambiamento. L’alta affluenza e la schiacciante vittoria del #SÌ al #Ref… - avimmaisacap : RT @ManlioDS: 7 (finti) tentativi erano falliti in 35 anni. Poi è arrivato il #M5S in Parlamento e si è fatta la storia. Ora avanti con alt… -