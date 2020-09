M5S | Buffagni | ' scelte sbagliate | da rivedere tante cose'

GDimetto : #quartarepubblica M5S ha più che dimezzato i pochi voti....Buffagni contento! - Gianvito82 : Quando il nulla e il niente s'incontrano. #Buffagni #M5S #IoVotoNO #Referendum - infoitinterno : Lega, commercialista intercettato: «Se parlo succede un casino». Buffagni (M5S): «Salvini attacca il governo ma ha… - Walter00365070 : Lega, commercialista intercettato: «Se parlo succede un casino». Buffagni (M5S): «Salvini attacca il governo ma ha… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Buffagni

Il Tempo

Tutto secondo copione: il M5S incassa il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Abbastanza per restare in piedi cantando vittoria e per oscurare la marginalità sui territori sancita ancora una ...Ecco gli appuntamenti di associazioni e comitati dal 21 settembre. Al Parco di via Teulada il 22 settembre torna “EStiamo insieme: la cultura al servizio di un futuro sostenibile”. Presentazioni di li ...