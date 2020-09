Londra, cade dal finestrino dell’auto su un’autostrada per girare un video sui social (Di lunedì 21 settembre 2020) Londra, per girare un video su Snapchat si sporge dal finestrino e cade in autostrada Per girare un video da pubblicare su Snapchat una donna è caduta dal finestrino del lato passeggeri mentre l’auto sulla quale viaggiava percorreva l’autostrada M25 a sud di Londra. Secondo gli agenti, la donna “è soltanto per miracolo che non si sia ferita. Avrebbe potuto rimanere schiacciata dalle auto che sfrecciavano a tutta velocità su quell’autostrada”. Sul profilo Twitter, la Polizia di Surrey ha pubblicato la foto del finestrino aperto dell’auto da cui la donna si è sporta per poi perdere l’equilibrio, accompagnata dall’hashtag #nowords, “senza ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020), perunsu Snapchat si sporge dalin autostrada Perunda pubblicare su Snapchat una donna è caduta daldel lato passeggeri mentre l’auto sulla quale viaggiava percorreva l’autostrada M25 a sud di. Secondo gli agenti, la donna “è soltanto per miracolo che non si sia ferita. Avrebbe potuto rimanere schiacciata dalle auto che sfrecciavano a tutta velocità su quell’autostrada”. Sul profilo Twitter, la Polizia di Surrey ha pubblicato la foto delaperto dell’auto da cui la donna si è sporta per poi perdere l’equilibrio, accompagnata dall’hashtag #nowords, “senza ...

