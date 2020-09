Lo stadio è chiuso, la sciarpata dei tifosi del Colonia si trasferisce in chiesa: video (Di lunedì 21 settembre 2020) Non è chiaro se lo abbiano fatto per “protesta” contro la chiusura degli stadi al pubblico, o semplicemente per fede calcistica e religiosa. Ma il gesto dei tifosi del Colonia calcio non è passato inosservato. I fedelissimi della squadra della Bundesliga si sono dati appuntamento in chiesa per una “sciarpata”, con tanto di musica ecclesiastica in sottofondo, per celebrare la gara di apertura del campionato. La squadra, però, non è riuscita a vincere, perdendo 2-3 contro l’Hoffeneim L'articolo Lo stadio è chiuso, la sciarpata dei tifosi del Colonia si trasferisce in chiesa: video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Non è chiaro se lo abbiano fatto per “protesta” contro la chiusura degli stadi al pubblico, o semplicemente per fede calcistica e religiosa. Ma il gesto deidelcalcio non è passato inosservato. I fedelissimi della squadra della Bundesliga si sono dati appuntamento inper una “”, con tanto di musica ecclesiastica in sottofondo, per celebrare la gara di apertura del campionato. La squadra, però, non è riuscita a vincere, perdendo 2-3 contro l’Hoffeneim L'articolo Lo, ladeidelsiinproviene da Il Fatto Quotidiano.

thecico89 : @LOstiense @juventusfc E quindi?era stato rigettato e lo stadio avrebbe dovuto rimanere chiuso, dopo che Bonaccini… - CaratiGmail : RT @CaratiGmail: @ilfattoblog @psilvis1 viaggiare su mezzi pubblici all’80% e per meno di 15 min anche al 100%,1000-2000 spettatori al chiu… - CaratiGmail : @ilfattoblog @psilvis1 viaggiare su mezzi pubblici all’80% e per meno di 15 min anche al 100%,1000-2000 spettatori… - ParmaPartenopea : Era doveroso fare la foto di rito post partitaoltre che al Club 500.Anche fuori il #SettoreOspiti dello… - panicwarning : @BCarazzolo @fattoquotidiano Certo, ma utilizzando la stessa logica, e la stessa attenzione per la salute delle per… -

Ultime Notizie dalla rete : stadio chiuso Lo stadio è chiuso, la sciarpata dei tifosi del Colonia si trasferisce in chiesa: video Il Fatto Quotidiano Serie A: Il Napoli non sbaglia a Parma, il Genoa cala il poker

1^ GIORNATA IL PUNTO – Gli anticipi di Firenze e Verona hanno tolto ufficialmente i veli alla stagione 2020-2021 di Serie A. Si ricomincia a giocare, dunque, ma è un po’ come se non si è smesso mai. P ...

Coronavirus, Miozzo: “Follia riaprire gli stadi”

Il calcio italiano è ripartito a tutti gli effetti, ma il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo non è d’accordo con la riapertura degli stadi. Gli accessi ai tifosi al momento ...

Riapertura stadi, Mihajlovic elogia Bonaccini: “Coraggioso, non sembra nemmeno di sinistra” VIDEO

Mihajlovic spende parole di elogio nei confronti di Bonaccini per la riapertura degli stadi almeno per mille persone. Di parere opposto Miozzo del Cts. Sinisa Mihajlovic elogia Stefano Bonaccini per l ...

1^ GIORNATA IL PUNTO – Gli anticipi di Firenze e Verona hanno tolto ufficialmente i veli alla stagione 2020-2021 di Serie A. Si ricomincia a giocare, dunque, ma è un po’ come se non si è smesso mai. P ...Il calcio italiano è ripartito a tutti gli effetti, ma il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo non è d’accordo con la riapertura degli stadi. Gli accessi ai tifosi al momento ...Mihajlovic spende parole di elogio nei confronti di Bonaccini per la riapertura degli stadi almeno per mille persone. Di parere opposto Miozzo del Cts. Sinisa Mihajlovic elogia Stefano Bonaccini per l ...