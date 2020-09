La Terra soffocata dai ricchi. L’1% inquina il doppio dei poveri (Di lunedì 21 settembre 2020) I ricchi stanno distruggendo il Pianeta a colpi di CO2. Ogni appartenente all’élite globale, l’1% più ricco della popolazione mondiale, emette ogni anno 74 tonnellate di biossido di carbonio, mentre coloro che fanno parte della metà più povera si fermano ad appena 0,69 tonnellate. I dati, che fanno riferimento al 2015, sono tratti dal rapporto «The Carbon Inequality Era», che Oxfam ha presentato ieri, in occasione dell’Assemblea generale della Nazioni Unite. L’organizzazione ambientalista internazionale lo ha realizzato in collaborazione con … Continua L'articolo La Terra soffocata dai ricchi. L’1% inquina il doppio dei poveri proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 21 settembre 2020) Istanno distruggendo il Pianeta a colpi di CO2. Ogni appartenente all’élite globale, l’1% più ricco della popolazione mondiale, emette ogni anno 74 tonnellate di biossido di carbonio, mentre coloro che fanno parte della metà più povera si fermano ad appena 0,69 tonnellate. I dati, che fanno riferimento al 2015, sono tratti dal rapporto «The Carbon Inequality Era», che Oxfam ha presentato ieri, in occasione dell’Assemblea generale della Nazioni Unite. L’organizzazione ambientalista internazionale lo ha realizzato in collaborazione con … Continua L'articolo Ladai. L’1%ildeiproviene da il manifesto.

Una donna è morta soffocata da una polpetta mentre stava pranzando da sola nella sua abitazione. E' successo a Castelraimondo (Macerata), la vittima è un'anziana donna di ottant'anni. A far scattare l ...

