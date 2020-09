Il disorientamento spaziale che uccide i piloti

(Di lunedì 21 settembre 2020) Le nuove tecnologie spingono alcune nazioni a misurarsi nella corsa agli armamenti, dando più spesso precedenza a confermare più un successo mediatico che la sicurezza ed il funzionamento effettivo di un arma. A tale proposito, è in corso un’indagine del Pentagono in merito ad un fenomeno che ha registrato e continua a registrare morti e … InsideOver.

xxiletC : @Sonia59804639 @Lucia05149332 @sologiuma Disorientamento spaziale e altro mi sa...?? -

Ultime Notizie dalla rete : disorientamento spaziale

Media Inaf

L’Alzheimer è una delle più tipiche demenze degenerative, uno stato provocato da alterazioni delle funzioni cerebrali che impicano numerose difficoltà per i pazienti nel continuare a svolgere le norma ...La chinetosi, o cinetosi, è caratterizzata da una serie di sintomi che si manifestano durante e dopo viaggi. Si manifesta più spesso nei viaggi in mare (o mal di mare), ma è conosciuta dai più per i v ...