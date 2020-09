“Ho tendenze bisessuali”, coming out al Grande Fratello Vip, Franceska Pepe si svela dopo la lite con Zorzi (Di lunedì 21 settembre 2020) Franceska Pepe litigando con Tommaso Zorzi ha avuto modo, anche per giustificarsi, di fare il suo coming out dichiarandosi apertamente bisessuale. L’influencer, infatti, si è arrabbiato con la modella per essere stato apostrofato al femminile in più di una occasione. GF Vip, Franceska Pepe fa coming out dopo lo scontro verbale con Zorzi, la modella... L'articolo “Ho tendenze bisessuali”, coming out al Grande Fratello Vip, Franceska Pepe si svela dopo la lite con Zorzi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 21 settembre 2020)litigando con Tommasoha avuto modo, anche per giustificarsi, di fare il suoout dichiarandosi apertamente bisessuale. L’influencer, infatti, si è arrabbiato con la modella per essere stato apostrofato al femminile in più di una occasione. GF Vip,faoutlo scontro verbale con, la modella... L'articolo “Hobisessuali”,out alVip,silaconproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Ho tendenze bisessuali”, coming out al #GFVip, Franceska Pepe si svela dopo la lite con Tommaso Zorzi. - yooitsmxttrxsh : @docecerasa non ho niente contro i boy scout sono il primo ad avere tendenze boyscouttiane - teiungg : ho avuto tutto il giorno le tendenze in italiano ???????????????????????????????????????? - AnthonyFesta86 : RT @BITCHYFit: GF Vip, concorrente fa coming out: “Ho tendenze bisessuali” - ThinkAboutKink : @aleambroh 'Tendenze bisessuali' suona come 'non sono omofoba giuro ho tanti amici gay' -

