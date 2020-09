Grande Fratello Vip, Denis Dosio in lacrime: “Si sono accaniti su di me e su mia madre, lei piangeva” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Ho visto mia madre piangere per i messaggi che mi scrivevano”. L’influencer Denis Dosio, oggi concorrente del “Grande Fratello Vip”, ha sempre dovuto fare i conti con gli insulti degli haters. Al 19enne brasiliano venivano contestate le prove di recitazione “cringe” e i balletti sexy, che ormai non propone più da tempo sui suoi profili social. Ma tutti quegli insulti hanno generato in lui una Grande sofferenza. “Ho aperto Youtube quando avevo 14 anni. Ero un ragazzino un po’ bruttino, avevo i capelli a caschetto e facevo un po’ lo stupidotto davanti alla telecamera. La gente ha iniziato a sfottermi, mi prendevano in giro”, ha detto Denis agli altri concorrente del “GF VIP” durante un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “Ho visto miapiangere per i messaggi che mi scrivevano”. L’influencer, oggi concorrente del “Vip”, ha sempre dovuto fare i conti con gli insulti degli haters. Al 19enne brasiliano venivano contestate le prove di recitazione “cringe” e i balletti sexy, che ormai non propone più da tempo sui suoi profili social. Ma tutti quegli insulti hanno generato in lui unasofferenza. “Ho aperto Youtube quando avevo 14 anni. Ero un ragazzino un po’ bruttino, avevo i capelli a caschetto e facevo un po’ lo stupidotto davanti alla telecamera. La gente ha iniziato a sfottermi, mi prendevano in giro”, ha dettoagli altri concorrente del “GF VIP” durante un ...

