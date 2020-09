Franceska Pepe esagera, la lite con Tommaso Zorzi divide il web: cosa è successo? (Di lunedì 21 settembre 2020) Franceska Pepe esagera nei confronti di Tommaso Zorzi, ma la loro ennesima lite divide il web e i concorrenti della casa: ecco cosa è successo a poche ore dalla diretta. Tutto è pronto per la terza puntata del Grande Fratello Vip, tuttavia quella di questa sera sarà tutt’altro che una semplice puntata: tra liti, colpi di scena e una squalifica ne vedremo davvero delle belle. Non sarà certo facile per Alfonso Signorini dover far fronte a tutti i casi scoppiati in settimana ma sembra che gli animi nella casa del GF Vip non accennino a placarsi, sopratutto tra Zorzi e Pepe. I due hanno dimostrato dell’astio reciproco fin dai primi momenti ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020)nei confronti di, ma la loro ennesimail web e i concorrenti della casa: eccoa poche ore dalla diretta. Tutto è pronto per la terza puntata del Grande Fratello Vip, tuttavia quella di questa sera sarà tutt’altro che una semplice puntata: tra liti, colpi di scena e una squalifica ne vedremo davvero delle belle. Non sarà certo facile per Alfonso Signorini dover far fronte a tutti i casi scoppiati in settimana ma sembra che gli animi nella casa del GF Vip non accennino a placarsi, sopratutto tra. I due hanno dimostrato dell’astio reciproco fin dai primi momenti ...

sangyeom_ : Io non ho capito tutta sta bellezza in franceska pepe dove la vedete a me ricorda questo #GFVIP - hesurprenant : comunque ho visto qualche foto di franceska con la k pepe e raga sempre la stessa espressione - lostinthegabs : RT @divanocucina: Io ve lo chiedo: ma voi siete amanti del trash o cosa? Perché per me francesKa con la K pepe può ribaltare un po’ di umor… - dontcalmynaame : Piuttosto quella caxo di Franceska Pepe che parla al femminile a Tommaso Zorzi queste sono le cose su cui indignarsi - BITCHYFit : Tommaso Zorzi contro Franceska Pepe: “Basta parlarmi al femminile, sono gay, non donna” -