Floating Theatre | inversione del tempo con Tenet

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma –dele scene d’azione mozzafiato tra acqua e stelle. Questa sera a Roma, alle 21, il TIMVision(ideato e organizzato da Alice nella citta’ in collaborazione con Eur Spa) proiettera’ ‘’: l’ultimo film di Christopher Nolan con protagonisti John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki. Il programma della prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile della Capitale proseguira’ martedi’ 22, alle 21, con la proiezione del cortometraggio d’esordio alla regia di Jasmine Trinca, appena presentato alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, ‘BMM – Being My Mom’, omaggio dell’attrice alla propria madre che le ha ...