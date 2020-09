Equinozio 2020 | finalmente inizia l’Autunno! Le più belle IMMAGINI | FRASI | VIDEO e PROVERBI per Facebook e WhatsApp

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il 22 settembre, alle 13:31 UTC, 15:31 ora italiana, diamo il benvenuto ad una nuova stagione: è il giorno dell’d’Autunno. Un evento astronomico molto importante in tutto il mondo: si celebra l’avvenimento astronomico con il Sole che si troverà allo zenit dell’equatore. L’origine della parola autunno si fa risalire al participio passato del verbo latino “augere”. Augere, che significa “aumentare”, “arricchire”, diventa – con il suo participio passato – “auctus”, a cui è stata associata la desinenza -mnus. Da qui autumnus, da cui poi tutte le lingue neolatine hanno tratto il nome della terza stagione dell’anno (Otoño in spagnolo, Automne in francese, Outono in portoghese, ed anche in inglese si ...