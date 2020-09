Diritto alla riparazione: meno rifiuti e prodotti più longevi (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo il “Global E-waste Monitor 2020”, il report delle Nazioni Unite sui rifiuti elettronici, tra tutti i Paesi del mondo gli europei sono quelli che ne producono di più. Un record per giunta in crescita: 53,6 milioni di tonnellate (Mt) che potrebbero diventare 74 Mt entro il 2030, con un conseguente danno ambientale e di salute causato degli additivi tossici e delle sostanze pericolose come il mercurio. Un flusso continuo e alimentato principalmente da tassi di consumo più elevati di apparecchiature elettriche ed elettroniche, brevi cicli di vita e poche opzioni di riparazione. E solo il 17,4% di questi rifiuti (classificati come Raee) è stato raccolto e riciclato. Le quantità di rifiuti elettronici stanno aumentando tre volte più velocemente della popolazione mondiale ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo il “Global E-waste Monitor 2020”, il report delle Nazioni Unite suielettronici, tra tutti i Paesi del mondo gli europei sono quelli che ne producono di più. Un record per giunta in crescita: 53,6 milioni di tonnellate (Mt) che potrebbero diventare 74 Mt entro il 2030, con un conseguente danno ambientale e di salute causato degli additivi tossici e delle sostanze pericolose come il mercurio. Un flusso continuo e alimentato principalmente da tassi di consumo più elevati di apparecchiature elettriche ed elettroniche, brevi cicli di vita e poche opzioni di. E solo il 17,4% di questi(classificati come Raee) è stato raccolto e riciclato. Le quantità dielettronici stanno aumentando tre volte più velocemente della popolazione mondiale ...

simonebaldelli : Anche se nella tua città non si vota per le amministrative e/o per le regionali, ricorda che fino alle 15 puoi mett… - pdnetwork : È grazie al sacrificio di tante donne e tanti uomini che oggi possiamo esercitare il diritto di voto. Ai partigian… - pdnetwork : La differenza la facciamo tutte e tutti noi. La facciamo esercitando il diritto più prezioso che abbiamo: quello ch… - animainrivolta : Alla fine sono entrata a UniBo e ho scelto questa uni, nulla togliere a Firenze ma è sempre stato il mio sogno entr… - CorazzaEP : Questa settimana al @Europarl_IT : Incontro con i leader dell’opposizione #Bielorussa; Accesso ai Vaccini; Rispetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto alla Il sacrosanto diritto alla seconda chance QUOTIDIANO.NET Referendum, nonna Luisa al seggio per votare alla soglia dei 109 anni

Neanche il Covid ha fermato Luisa Zappitelli che, alla soglia dei 109 anni - li compirà l’8 novembre - , si è recata al seggio ed ha votato per il referendum costituzionale, continuando una catena che ...

Affluenza: alle ore 12.00 ha votato il 13,38%

Più alta l'affluenza degli aventi diritto al referendum: 15,10%. I seggi rimarranno aperti fino alle 23.00 A Giovinazzo, alle ore 12.00, in base ai dati diffusi dal sito del Ministero dell'Interno, si ...

Elezioni Regionali 2020 - Affluenza in Toscana alle ore 19: 36,29%

E' del 45,89% la percentuale di affluenza alle urne alle ore 23.00, alla chiusura dei seggi della prima giornata delle Elezioni Regionali 2020 per eleggere il Presidente della Regione ed il Consiglio ...

Neanche il Covid ha fermato Luisa Zappitelli che, alla soglia dei 109 anni - li compirà l’8 novembre - , si è recata al seggio ed ha votato per il referendum costituzionale, continuando una catena che ...Più alta l'affluenza degli aventi diritto al referendum: 15,10%. I seggi rimarranno aperti fino alle 23.00 A Giovinazzo, alle ore 12.00, in base ai dati diffusi dal sito del Ministero dell'Interno, si ...E' del 45,89% la percentuale di affluenza alle urne alle ore 23.00, alla chiusura dei seggi della prima giornata delle Elezioni Regionali 2020 per eleggere il Presidente della Regione ed il Consiglio ...