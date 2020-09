Crash Bandicoot 4: It’s About Time, disponibile il trailer di lancio (Di lunedì 21 settembre 2020) Rilasciato con largo anticipo stavolta, ecco comparire grazie ad Activision e Toys for Bob il trailer di lancio di Crash Bandicoot 4: It’s About Time Uno degli annunci più apprezzati e voluti dai fan del peramele arancione più famoso di tutti i tempi è sicuramente un quarto capitolo più che vociferato. Dopo il successo della Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, infatti, che Activision volesse rispolverare accuratamente una delle sue IP di maggior successo di sempre era praticamente indubbio. Prima mostrato tramite qualche fumoso leak, poi confermato ufficialmente qualche giorno dopo da Activision, Crash Bandicoot 4: It’s About Time sta davvero per ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 settembre 2020) Rilasciato con largo anticipo stavolta, ecco comparire grazie ad Activision e Toys for Bob ildidi4: It’sUno degli annunci più apprezzati e voluti dai fan del peramele arancione più famoso di tutti i tempi è sicuramente un quarto capitolo più che vociferato. Dopo il successo dellaN. Sane Trilogy, infatti, che Activision volesse rispolverare accuratamente una delle sue IP di maggior successo di sempre era praticamente indubbio. Prima mostrato tramite qualche fumoso leak, poi confermato ufficialmente qualche giorno dopo da Activision,4: It’ssta davvero per ...

Cristoincroce1 : IL 2 OTTOBRE ESCE IL NUOVO CRASH BANDICOOT AAAAAAAAAAAA - IGNitalia : Manca poco al debutto di #CrashBandicoot4: It's About Time: ecco il trailer di lancio pubblicato da Activision! - agalhasnochill : L'unica cosa che desidero in questo momento è un drinking game con Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex - PlayStationBit : Il tempo di #Crash4 si fa sempre più vicino! @Activision @Toysforbob - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: La versione #PS4 di #Crash4 permetterà di accedere a degli originali costumi per i protagonisti #PlayStation @ToysForBo… -