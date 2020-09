Coronavirus, l’Europa alle prese con la seconda ondata: cosa sta andando storto (di nuovo). L’Oms chiede aiuto ai giovani (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo lockdown durati mesi e il ritorno alla normalità, ora l’Europa sembra essere stata travolta almeno in parte da una seconda ondata di contagi da Coronavirus. La Francia ha registrato due giorni fa un record, con 13 mila nuovi contagi, il più alto da aprile. E solo ieri 19 settembre sono stati oltre 10 mila. Nella città di Bourdeaux, invece, il numero di letti in terapia intensiva sta per esaurirsi. Anche in Germania sono stati individuati ieri oltre 2mila casi. Gli stessi numeri che i Paesi avevano registrato a inizio pandemia. Nel Regno Unito invece il premier Boris Johnson non esclude che il Paese possa ricorrere a un secondo lockdown. Sarebbe il primo ritorno in Europa di una quarantena totale. Il governo inglese ha già imposto delle severe restrizioni su tutto il territorio impedendo i ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo lockdown durati mesi e il ritorno alla normalità, ora l’Europa sembra essere stata travolta almeno in parte da unadi contagi da. La Francia ha registrato due giorni fa un record, con 13 mila nuovi contagi, il più alto da aprile. E solo ieri 19 settembre sono stati oltre 10 mila. Nella città di Bourdeaux, invece, il numero di letti in terapia intensiva sta per esaurirsi. Anche in Germania sono stati individuati ieri oltre 2mila casi. Gli stessi numeri che i Paesi avevano registrato a inizio pandemia. Nel Regno Unito invece il premier Boris Johnson non esclude che il Paese possa ricorrere a un secondo lockdown. Sarebbe il primo ritorno in Europa di una quarantena totale. Il governo inglese ha già imposto delle severe restrizioni su tutto il territorio impedendo i ...

