Coronavirus in Italia, ultime notizie. Napoli, focolaio in un centro medico: 20 positivi, chiusa la struttura (Di lunedì 21 settembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – La curva dei contagi da Coronavirus in Italia è in leggera risalita: sono 44.098 le persone attualmente positive al Covid-19. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 21 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Napoli, focolaio in un centro medico: 20 positivi, chiusa la struttura ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020)in, ledi oggi– La curva dei contagi dainè in leggera risalita: sono 44.098 le persone attualmente positive al Covid-19. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte ledi oggi, lunedì 21 settembre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –in un: 20la...

Corriere : Coronavirus, l’Italia «accerchiata» dai contagi dei Paesi vicini - RaiNews : #Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Corriere : Coronavirus, l’Italia «accerchiata» dai contagi dei Paesi vicini - umbocallegarin : RT @CesareSacchetti: L'@Agenzia_Ansa:'coronavirus, record di vittime, sono 24.' In Italia muoiono mediamente ogni giorno 485 persone di tum… - EmMicucci : #Coronavirus Nel #Lazio il 13% di tutti gli attuali contagiati in Italia Con 5.689 persone attualmente positive la… -