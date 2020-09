Claudio scrive una lunga lettera alla sua ex | nella notte Uccide il figlio e si toglie la vita

Leggi su leggilo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia in penain via Beltramo 3 a Rivara Canavese.Baima Poma, un operaio ha sparato e ucciso ildi 11 anni con una pistola detenuta illegalmente. Prima di impugnare la pistolaBaima Poma, operaio in un’azienda meccanica di Rivara Canavese, 47 anni, ha scritto un lungo post su Facebook dove … L'articolo proviene da leggilo.org.