Circolo Canottieri Irno Salerno protagonista al Meeting Giovanile di canottaggio

Salerno – Il Circolo Canottieri Irno Salerno si è confermato fucina di giovani talenti anche al Meeting Giovanile "Allievi e Cadetti". Nel bacino di gara di Sabaudia, in quella che di fatto è stata la prima vera competizione del calendario della Federazione Italiana canottaggio, dopo la forzata e lunga sosta agonistica per il lockdown imposta dal Covid-19, i portacolori del sodalizio biancorosso ieri si sono fatti onore. Il bilancio finale è più che soddisfacente in termini di medaglie: un oro, tre argenti e altrettanti bronzi. Ma il dato che più inorgoglisce dirigenti e tecnici dell'ultracentenaria Asd salernitana è stata la presenza in acqua di ben 9 ...

Il Circolo Canottieri Irno Salerno si è confermato fucina di giovani talenti anche al Meeting Giovanile “Allievi e Cadetti”. Nel bacino di gara di Sabaudia, in quella che di fatto è stata la prima ver ...

