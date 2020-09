Bielorussia: Borrell, non interferiamo, democrazia cuore Ue (Di lunedì 21 settembre 2020) BRUXELLES - "Ore prima del Consiglio europeo abbiamo incontrato Svetlana Tikhanovskaya. Ci ha parlato della situazione in Bielorussia. Siamo incoraggiati dalla perseveranza dei bielorussi, ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) BRUXELLES - "Ore prima del Consiglio europeo abbiamo incontrato Svetlana Tikhanovskaya. Ci ha parlato della situazione in. Siamo incoraggiati dalla perseveranza dei bielorussi, ...

cjmimun : Bielorussia:Borrell,mancata unanimita' per ok a sanzioni - AngieFerrante : Bielorussia: Borrell, non interferiamo, democrazia cuore Ue - Europa - - ansaeuropa : #Bielorussia: #Borrell, non interferiamo, democrazia cuore Ue - Agenpress : Bielorussia. Borrell, sosterremo un dialogo interno inclusivo, per elezioni libere e giuste - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: ????????Peter Stano, portavoce #Borrell: 'Sanzioni alla #Bielorussia? C'è un processo in corso. C'è chiara volontà politic… -