Arconate | fa una foto alla scheda del referendum | nei guai un 35enne

infoitinterno : Arconate, vota al Referendum e scatta una foto alla scheda: “Sennò la mia ragazza non mi crede” -

Ultime Notizie dalla rete : Arconate una

Arconate (Milano) 21 settembre 2020 - "Non sapevo che fotografare la scheda elettorale fosse reato". Si è giustificato così davanti ai carabinieri il 35enne di Arconate pizzicato a scattare foto nella ...Durante le votazioni se ne vedono di ogni, anche un uomo itento a fotografare la sua scheda elettorale. Certo, non una novità in assoluto. Ma in quanto ccaduto ad Arconate, nel Milanese, la novità c'è ...Alla sua fidanzata aveva promesso che avrebbe votato "Sì" al referendum sul taglio dei parlamentari. E per dimostrarle di essere un uomo di parola ha fotografato la sua scheda elettorale. È successo i ...