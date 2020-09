Us Open | Wolff vicino alla vittoria al debutto | non accadeva dal 1913

cusferraragolf : Us Open, la rimonta di Wolff: è primo e punta alla storia - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Golf, #UsOpen, la rimonta di #Wolff: è primo e punta alla storia - Gazzetta_it : #Golf, #UsOpen, la rimonta di #Wolff: è primo e punta alla storia - OA_Sport : VIDEO Golf, US Open 2020: highlights e sintesi del terzo giro. Matthew Wolff sogna il primo Major a 21 anni, bene P… - RaiSport : #Golf #Thomas guida la classifica degli #UsOpen con un solo colpo di vantaggio sul belga Thomas Pieters e sui conn… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Wolff

ROMA - Matthew Wolff potrebbe essere il primo giocatore dal 1913 a vincere la competizione al debutto assoluto. L'ultimo a riuscirci fu l'allora dilettante Francis Ouimet, con la sua storia trasformat ...Il giovane golfista americano in testa, quasi tutti i big fuori gioco ROMA (ITALPRESS) - Un giovane che prova a entrare nella storia, Matthew Wolff leader con 205 (-5), quasi tutti i big fuori gioco e ...(ANSA) - ROMA, 20 SET - Un "moving day" da sogno allo US Open per Matthew Wolff. A Mamaroneck (New York) il golfista americano insegue la storia nel secondo Major del 2020, in scena a porte chiuse a c ...