Parma-Napoli 0-2 | Mertens ed Insigne danno i tre punti al Napoli

(Di domenica 20 settembre 2020) La prima gara della stagione 20/21 della Serie A perva in scena al Tardini nella partita delle 12.30. Entrambe le squadre puntano ad iniziare al meglio la stagione. Il nuovodi Liverani ospita ildi Gattuos, detentore della Coppa Italia.che nel corso della settimana ha ufficializzato il cambio di proprietà che promette di riportare la squadra ai fasti di un tempo. Ilha come obiettivo il ritorno in Champions League e iniziare con tresarebbe un ottimo inizio per gli uomini di Gattuso che decide di lasciare in panchina Osimenh e dare spazio a:cronaca Primo ...

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli, i precedenti ?? - GoalItalia : Il nuovo presidente Kyle Krause si presenta così alla prima ufficiale del Parma contro il Napoli ai microfoni di… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Parma-Napoli, i voti di Petrazzuolo: 'Osimhen decisivo, bravi Mertens e Insigne' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Parma-Napoli, i voti di Petrazzuolo: 'Osimhen decisivo, bravi Mertens e Insigne' -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle quattro partite che domenica 20 settembre si giocano per la 1^ giornata del massimo campionato. In campo Juventus e Napoli. Inizia finalment ...Esordio con vittoria per il Napoli: dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Gattuso accelera e, in corrispondenza dell’ingresso di mister 70 milioni Osimhen (lasciato in panchina al via) segna ...Il lunch-match della prima giornata di Serie A si chiude con la vittoria per 2-0 del Napoli sul Parma: in gol Mertens ed Insigne Si apre con una vittoria in trasferta la Serie A del Napoli. Dopo un ...