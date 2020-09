Opporsi alla mutilazione delle istituzioni è un Vaffa gentile ai professionisti dell’antipolitica

Leggi su linkiesta

(Di domenica 20 settembre 2020) Checché se ne dica, ogni voto referendario ha una valenza politica che trascende i contenuti del quesito contenuto nella scheda elettorale. Perché il risultato finale – la vittoria del Sì o del No e anche le loro rispettive proporzioni – ha conseguenze politiche che vanno tenute in conto al pari del merito del quesito. Per dirla con gli anglosassoni, ci sono ragioni legate“politica” (politics) che sono altrettanto importanti di quelle legate alle “politiche” (policies). Il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre non fa eccezione. Partiamo dal merito. Siamo di fronte a un intervento che è un unicum nella storiariforme costituzionali. A nessuno, e in nessuna parte del mondo, era mai venuto in mente di ridurre il numero dei parlamentari senza intervenire sulle funzioni del ...