Meno contagi in Italia ma più decessi. E' la cifra più alta da due mesi (Di domenica 20 settembre 2020) 24 le vittime in una sola giornata. L'ultimo picco di questa portata risale al 7 luglio scorso. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 settembre 2020) 24 le vittime in una sola giornata. L'ultimo picco di questa portata risale al 7 luglio scorso. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, mille #contagi in 24 ore ma 27mila tamponi in meno. Quattordici i #morti, raddoppia l'incremento dell… - infoitinterno : Coronavirus, mai così tanti contagi in Sicilia da marzo: meno casi gravi ma il focolaio Palermo fa pau - newsfresche : CORONAVIRUS CORRE IN EUROPA, IN ITALIA MENO CASI MA PIU' MORTI. FRANCIA OLTRE 13 MILA CONTAGI, VIA A CAMPAGNA ANTIN… - Youngstown_ms : @PCagnan @madmakko @nuova_venezia Scene così vanno avanti da mesi è la situazione è ampiamente sotto controllo. Com… - OfficinaTorino : Cosa pensavate che fosse un protocollo di contenimento? Ed è quanto meno legittimo prevenire i contagi e isolare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno contagi In Italia meno contagi ma impennata di vittime: sono 24 L'Unione Sarda.it Meno contagi in Italia ma più decessi. Europa, è allarme in Francia e Spagna

E' la cifra più alta di vittime (24) da due mesi. Ma il virus corre sempre più forte in tutto il continente. Da domani nella zona di Madrid ci saranno rigide misure di contenimento ...

Ippolito: "L'aumento dei casi di Covid non dipende dal rientro a scuola"

(AGI) - Roma, 20 set. - "È evidente che il dato deve indurre quanto meno ad un aumento del livello di attenzione ed interpretazione del fenomeno. La circolazione del virus è diffusa su tutto il territ ...

Coronavirus Italia, il bollettino del 19 settembre. Dati Covid e tabella

Roma, 19 settembre 2020 - Cala la curva epidemica del Coronavirus in Italia. Dopo l'aumento di casi registrati ieri (1.907 il totale), oggi il nuovo bollettino registra 1.638 nuovi positivi. Più che r ...

E' la cifra più alta di vittime (24) da due mesi. Ma il virus corre sempre più forte in tutto il continente. Da domani nella zona di Madrid ci saranno rigide misure di contenimento ...(AGI) - Roma, 20 set. - "È evidente che il dato deve indurre quanto meno ad un aumento del livello di attenzione ed interpretazione del fenomeno. La circolazione del virus è diffusa su tutto il territ ...Roma, 19 settembre 2020 - Cala la curva epidemica del Coronavirus in Italia. Dopo l'aumento di casi registrati ieri (1.907 il totale), oggi il nuovo bollettino registra 1.638 nuovi positivi. Più che r ...