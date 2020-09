Luca Palamara espulso dall’Anm Lui si difende | “Mai barattato la mia funzione”

(Di domenica 20 settembre 2020) Confermata l’espulsione didall’Anm. Lui si: “Maila mia funzione”. ROMA – Confermata l’espulsione didell’Anm. Il sindacato dei giudici non hanno salvato il magistrato approvando la decisione presa nel mese di luglio. Una sentenza non condivisa dache aveva presentato ricorso e richiesto di essere ascoltato. Il voto, però, non ha cambiato il suo destino con 111 persone che si sono espresse a favore di quanto deciso in estate. Un solo voto contrario all’espulsione mentre una scheda è stata bianca. La reazione diDura la reazione di. “Da magistrato e da cittadino ...

Noiconsalvini : LUCA PALAMARA, L'AMMISSIONE: 'SÌ, LA LEGA È NEL MIRINO' - Tg3web : L'Associazione nazionale dei magistrati conferma l'espulsione di Luca Palamara, accusato di gravi violazioni del Co… - dilio_bianchi : RT @Noiconsalvini: LUCA PALAMARA, L'AMMISSIONE: 'SÌ, LA LEGA È NEL MIRINO' - Mariang15709842 : RT @Rassegne_Italia: Luca Palamara confessa: “Matteo Salvini e la Lega sono nel mirino delle toghe. Pronto il plotone d’esecuzione” Magist… - Mariang15709842 : RT @lucabattanta: Bene quello che ha detto Palamara... ma il cittadino Luca Palamara che cosa dice del fatto che il principale partito dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Palamara

Diventa definitiva l'espulsione per gravi violazioni del codice etico di Luca Palamara dall'Associazione nazionale magistrati, di cui è stato presidente negli anni dello scontro più duro con il govern ...Caso procure, Palamara si difende: "Non ho mai venduto la mia funzione". Anm: drammatica perdita di fiducia da parte degli cittadini Confermata dall'assemblea dell'Anm l'espulsione di Luca Palamara da ...L’Associazione nazionale magistrati (sindacato delle toghe) ha espulso in modo definitivo Luca Palamara dall’organismo per cui è stato presidente per diversi anni. A Palamara, ex membro del Csm, sono ...