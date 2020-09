Incidente a Forni Avoltri | morto centauro svizzero di 75 anni

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 20 settembre 2020) Tragedia della strada a. In unstradale ha perso la vita un bikerdi 75. Nell’impatto sono rimasti coinvolti una moto ed un’auto. Nello scontro la moto, a bordo della quale viaggiavano il settantenne e la moglie, è finita contro il guard-rail I soccorsi hanno elitrasportato i coniugi all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La donna versa in gravi condizioni, mentre per il marito non c’è stato nulla da fare. E’ spirato poco dopo l’arrivo in ospedale. Illesi gli occupanti dell’automobile. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri della compagnia di Tolmezzo.