«Il successo di Salvini è colpa della Sinistra» (Di domenica 20 settembre 2020) Una donna libera e lucida nelle analisi. Rossana Rossanda si è spenta a Roma all'età di 96 anni dopo esser stata una grande protagonista della Resistenza, del Partito Comunista Italiano e del giornalismo. Il suo spirito critico le costò anche la cacciata dal PCI nel 1969, ma è proprio questo che l'ha resa una delle personalità più trasparenti del Secolo scorso. In una delle sue ultime interviste ha parlato anche della situazione attuale nell'Italia divisa tra populisti e sovranisti. E, anche in quel caso, i punti fondamentali toccati danno la chiave di lettura migliore. LEGGI ANCHE > Addio a Rossana Rossanda, fondatrice de Il Manifesto e dirigente del PCI Intervistata da Concetto Vecchio, per La Repubblica, spiegò come il successo di Salvini sia ...

