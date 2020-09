Il Coronavirus influenza elezioni e referendum | fuga di scrutatori

(Di domenica 20 settembre 2020) Effettosul voto di domani, tantie presidenti di seggio rinunciano. La situazione nelle varie città Foto WikipediaIlspaventae presidenti di seggio Troppa la paura di un contagio. E così presidenti di seggio esi sono tirati indietro in vista dele delleamministrative di domani e lunedì. Una questione che prende Nord e Sud. I comuni sono corsi ai ripari cercando di reclutare il personale in vari modi. Regole ferree ai seggi. Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina da parte di tutti. Distanziamento tra i componenti del seggio ed elettori. Circa 100 rinunce dell’ultimo minuto nel Comune di Milano. L’amministrazione ha deciso di ...

fanpage : Ai colleghi aveva detto: 'È una semplice influenza' - DataroomCorsera : Dati alla mano, secondo quanto raccontano i bollettini, in estate ci sono stati molti meno morti di Covid-19. Ma me… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus influenza

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 203, S.O. n. 30, del 14 agosto 2020, è entrato in vigore il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come decreto di "Agosto", che contiene misure aggiuntive ...Inserito il 08 settembre 2020 da admin. - andrologia - segnala a: Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19? Su questa testata abbiamo parlato a lungo di vitamina D che, da diversi ...Ultime notizie, ultim’ora oggi: coronavirus dilaga in Europa, continuano a salire i casi. In Italia aumentano morti (20 settembre 2020) È sempre più preoccupante la situazione in Francia, Spagna, Ingh ...