Dopo la TAVI sola aspirina meglio di clopidogrel

(Di domenica 20 settembre 2020) Anticoagulazionela: esiti migliori senzae consecondo lo studio presentato all’ESC Congress 2020la(impianto valvolare aortico transcatetere), i pazienti che non hanno un’indicazione per l’anticoagulazione orale hanno esiti migliori con l’dache con la duplice terapia antipiastrinica, in particolare riducendo il tasso di eventi… L'articolo Corriere Nazionale.

Dopo la TAVI (impianto valvolare aortico transcatetere), i pazienti che non hanno un'indicazione per l'anticoagulazione orale hanno esiti migliori con l'aspirina da sola che con la duplice terapia ant ...