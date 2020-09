Debiti per droga, tentato omicidio davanti ai passanti: giovane lotta per la vita (Di domenica 20 settembre 2020) Accoltellato all'addome, lotta per la vita dopo esser stato sottoposto ad un delicato intervento chiurgico all'ospedale 'Maurizio Bufalini' di Cesena. Vittima del tentato omicidio un forlivese di 25 ... Leggi su forlitoday (Di domenica 20 settembre 2020) Accoltellato all'addome,per ladopo esser stato sottoposto ad un delicato intervento chiurgico all'ospedale 'Maurizio Bufalini' di Cesena. Vittima delun forlivese di 25 ...

Ultime Notizie dalla rete : Debiti per Emerson Fittipaldi nei guai: «Ha 145 cause, debiti per 9 milioni» Corriere della Sera Nicola Zingaretti, l'ombra della camorra sulle mascherine: lui parla di tutto tranne che dei suoi guai

Omertà omertà diventerà il nuovo slogan del Pd di Nicola Zingaretti se la sgangherata armata del Nazareno sopravviverà alla catastrofe elettorale di oggi e domani. Il silenzio più glaciale che elettor ...

Recovery, il cappio del debito

Il problema non è soltanto come spendere i soldi, ma anche quali soldi scegliere. Nella partita del Recovery Fund, il governo deve fare i conti con il mostro che ci ostiniamo a nascondere in cantina f ...

Cosa succede se si va in rosso con il conto corrente?

Può accadere che se non vi sono periodici accrediti sul conto corrente che garantiscano sempre la liquidità, ci si trovi in debito con la banca. Tuttavia, può succedere che non si ci accorga subito de ...

