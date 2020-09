Calciomercato Juventus, Suarez non tramonta: colpo a gennaio (Di domenica 20 settembre 2020) L’affare Edin Dzeko-Juventus si potrà dire concluso solamente quando anche Arkadiusz Milik accetterà la sua destinazione finale, ovvero la Roma. Il bosniaco dovrebbe essere un promesso sposo della Vecchia Signora, ma comunque la dirigenza bianconera si starebbe cautelando provando a pensare a dei possibili piani B. Olivier Giroud sarebbe il candidato principale in tal senso, ma non è da escludere anche un possibile colpo Kean. Quest’ultimo starebbe facendo pressione sull’Everton affinché possa essere libero di tornare alla Continassa. Trattativa complicata, in quanto i Toffees accetterebbero solamente un’offerta di acquisto definitivo. Ma la Juventus starebbe pensando anche ad un colpo che avrebbe del clamoroso, che riguarderebbe Luis ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 20 settembre 2020) L’affare Edin Dzeko-si potrà dire concluso solamente quando anche Arkadiusz Milik accetterà la sua destinazione finale, ovvero la Roma. Il bosniaco dovrebbe essere un promesso sposo della Vecchia Signora, ma comunque la dirigenza bianconera si starebbe cautelando provando a pensare a dei possibili piani B. Olivier Giroud sarebbe il candidato principale in tal senso, ma non è da escludere anche un possibileKean. Quest’ultimo starebbe facendo pressione sull’Everton affinché possa essere libero di tornare alla Continassa. Trattativa complicata, in quanto i Toffees accetterebbero solamente un’offerta di acquisto definitivo. Ma lastarebbe pensando anche ad unche avrebbe del clamoroso, che riguarderebbe Luis ...

mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - Gazzetta_it : La telefonata: #Paratici 'libera' #Suarez. Niente #Juve, dove va il #Pistolero? - infoitsport : Calciomercato Juventus, Dzeko può arrivare ugualmente: ecco come - MatteoBarion27 : RT @emiliogili: #Paratici un giorno dovrà spiegare come ha fatto a farsi mettere in scacco da #Napoli e #Roma per la questione attaccante.… -