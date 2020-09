Anche Suarez saluta Vidal: “Un piacere giocare con te, ti auguro il meglio per la tua nuova avventura” (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo il saluto di Leo Messi, arriva Anche quello di Luis Suarez per Vidal. Queste le parole che l’attaccante uruguaiano ha dedicato al cileno, futuro giocatore dell’Inter: “Averti come rivale era insopportabile per il grande giocatore che sei, ma averti come compagno, amico e conoscete come persona è stato ancora meglio. È stato un piacere aver giocato con un crack come te. Ti auguro tutto il meglio per questa tua nuova avventura”. Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía!!!! Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa #crack ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo il saluto di Leo Messi, arrivaquello di Luisper. Queste le parole che l’attaccante uruguaiano ha dedicato al cileno, futuro giocatore dell’Inter: “Averti come rivale era insopportabile per il grande giocatore che sei, ma averti come compagno, amico e conoscete come persona è stato ancora. È stato unaver giocato con un crack come te. Titutto ilper questa tuaavventura”. Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía!!!! Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa #crack ...

