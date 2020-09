Al via la nuova stagione di LuganoMusica (Di domenica 20 settembre 2020) Il concerto di apertura è stato affidato all'Orchestra Mariinskij con Valerij Gergiev (e il figlio Abisal) Leggi su media.tio.ch (Di domenica 20 settembre 2020) Il concerto di apertura è stato affidato all'Orchestra Mariinskij con Valerij Gergiev (e il figlio Abisal)

Ultime Notizie dalla rete : via nuova Niente carcere, la pena è camminare: al via la nuova carovana di don Mazzi Corriere della Sera Aquino, nuova scoperta archeologica: dal terreno spuntano 2 tombe di età imperiale

Ancora una scoperta archeologica nella città di Aquino. Durante i lavori per la posa della fibra ottica sono state portate alla luce due tombe della media borghesia di età imperiale. «Abbiamo trovato ...

Mestre, settantenne usa la fionda contro i ragazzini: era stanco degli schiamazzi sotto casa

E’ accaduto alla Bissuola. L’anziano aveva deciso di risolvere la questione a modo suo ed è denunciato dalla polizia MESTRE. Si divertiva a colpire i ragazzi in motorino usando una fionda. Usava sassi ...

Nero a metà, Claudio Amendola: “Mi commuovo fino alle lacrime quando…”

Claudio Amendola è tornato in Tv con la seconda stagione di Nero a metà in cui interpreta l’ispettore Carlo Guerrieri. L’attore, intervistato dal settimanale Nuovo, ha confessato qual è il suo ruolo p ...

