Addio Rossana Rossanda

(Di domenica 20 settembre 2020) E’ morta nella notte a Roma la nostra. Aveva 96 anni. Ricorderemo la nostra fondatrice sul giornale in edicola martedì. L'articolo proviene da il manifesto.

E' morta nella notte a Roma la nostra Rossana Rossanda. Aveva 96 anni. Ricorderemo la nostra fondatrice sul giornale in edicola martedì.