Verona-Roma 0-0: tre traverse e nessun gol (Di sabato 19 settembre 2020) Sabato 19 settembre 2020 alle 20.45 al Bentegodi si è disputata Verona-Roma, partita valida per la prima giornata di campionato di Serie A 2020/2021. La Roma di Fonseca affronta all’esordio la rivelazione della scorsa stagione. Ad assistere al match c’è il nuovo presidente della Roma Dan Friedkin, insieme al figlio Ryan. Si tratta della prima partita ufficiale del club sotto la sua guida. Nella Roma Dzeko, grande e discusso protagonista del calciomercato estivo, parte della panchina. In attacco dal primo minuto scende in campo Mkhitaryan, supportato da Pellegrini e Pedro, che parte subito da titolare. Karsdorp, tornato a Roma dopo la stagione al Feyenoord, gioca dal primo minuto, mentre il nuovo innesto Kumbulla, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 settembre 2020) Sabato 19 settembre 2020 alle 20.45 al Bentegodi si è disputata, partita valida per la prima giornata di campionato di Serie A 2020/2021. Ladi Fonseca affronta all’esordio la rivelazione della scorsa stagione. Ad assistere al match c’è il nuovo presidente dellaDan Friedkin, insieme al figlio Ryan. Si tratta della prima partita ufficiale del club sotto la sua guida. NellaDzeko, grande e discusso protagonista del calciomercato estivo, parte della panchina. In attacco dal primo minuto scende in campo Mkhitaryan, supportato da Pellegrini e Pedro, che parte subito da titolare. Karsdorp, tornato adopo la stagione al Feyenoord, gioca dal primo minuto, mentre il nuovo innesto Kumbulla, ...

