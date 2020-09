Storia del mio disordine (e di un atto di eroismo durato una settimana) (Di sabato 19 settembre 2020) Non vi racconterò di quel sacchetto di cipolle marcite fino a liquefarsi in una borsa di Hermès. Non ve la racconterò non perché sia una Storia troppo sputtanante persino per me che pure scrivo praticamente solo per sputtanarmi. Non ve la racconterò perché c’è una editor che da anni mi chiede di scrivere un libro sul mio disordine, e se poi un giorno decido di farlo mica posso essermi già giocata le storie migliori. E che cosa ci sarà mai da dire del disordine, si chiederanno i disordinati dilettanti, quelli che nei film vengono rappresentati da gente che, all’arrivo d’una visita imprevista, si scusa moltissimo perché sui divani ci sono un cartone di pizza, un reggiseno, due giornali, una mezza dozzina di bottiglie di birra (in genere il regista sta ... Leggi su linkiesta (Di sabato 19 settembre 2020) Non vi racconterò di quel sacchetto di cipolle marcite fino a liquefarsi in una borsa di Hermès. Non ve la racconterò non perché sia unatroppo sputtanante persino per me che pure scrivo praticamente solo per sputtanarmi. Non ve la racconterò perché c’è una editor che da anni mi chiede di scrivere un libro sul mio, e se poi un giorno decido di farlo mica posso essermi già giocata le storie migliori. E che cosa ci sarà mai da dire del, si chiederanno i disordinati dilettanti, quelli che nei film vengono rappresentati da gente che, all’arrivo d’una visita imprevista, si scusa moltissimo perché sui divani ci sono un cartone di pizza, un reggiseno, due giornali, una mezza dozzina di bottiglie di birra (in genere il regista sta ...

ZZiliani : Come per il rosso Juve, la colpa è del Covid. Non c’entra il disgusto degli abbonati che da 10 anni si sentono racc… - ZZiliani : Per la cronaca: l'affare Higuain, passato dal Napoli alla Juventus per 90 milioni di euro, è stato giudicato dal gi… - enpaonlus : La triste storia del cane Grey, barboncino anziano e cieco prima adottato e poi riportato in canile a…… - d0minius : Storia del mio disordine (e di un atto di eroismo durato una settimana) - IVMarche : RT @ItaliaViva: Come si fa a mettere la storia dei progressisti, della sinistra riformista, nella mani di Sansa, uno che l'ha sempre critic… -

La storia dice che è una questione quasi matematica ... La forbice economica tra i club di prima fascia e il resto del gruppo è aumentata, ci sono squadre che si ritrovano in rosa venti ...

AGI - Se parliamo di moda e di come vestirsi a scuola "oggi c'è poco decoro e molta sfacciataggine tra le adolescenti. La preoccupazione della vicepreside, pur fuori dal tempo, può essere ritenuta com ...

Domenica saranno passati centocinquant’anni dalla Breccia di Porta Pia. Ma per festeggiare il compleanno di questa foto dovremo aspettare ancora un giorno. Perché questa fotografia, che ad ogni itali ...

