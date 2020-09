Spacciava droga in bici, uomo di Cislago arrestato nei boschi Mozzate (Di sabato 19 settembre 2020) I carabinieri hanno arrestato ieri un 41enne italiano di Cislago che Spacciava droga nella zona boschiva di Mozzate a bordo di una bicicletta. I militari della Stazione Carabinieri di Mozzate hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, S.M., 41 enne, cittadino italiano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 19 settembre 2020) I carabinieri hannoieri un 41enne italiano dichenella zonava dia bordo di unacletta. I militari della Stazione Carabinieri dihanno tratto in arresto, in flagranza di reato, S.M., 41 enne, cittadino italiano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Spacciava droga in bici, uomo di Cislago arrestato nei boschi Mozzate - laprovinciadico : Spacciava droga in bicicletta Arrestato a Mozzate dai carabinieri - taccituaedetua : @QuartoGrado @lucianogarofano Per me ha ragione Carmelo...chi è il genitore o il fratello che se vede una sorella p… - ottopagine : Spacciava droga sul Lungomare di Salerno: arrestato #Salerno - MeridioNews : Spacciava protetto da sistema di video sorveglianza Arrestato dalla polizia 19enne. Sequestrata la droga -

Ultime Notizie dalla rete : Spacciava droga Spacciava droga in bicicletta Arrestato a Mozzate dai carabinieri La Provincia di Como Spaccio di droga in casa, due arresti nel Siracusano (VIDEO)

11:25Spaccio di droga in casa, due arresti nel Siracusano (VIDEO) 11:25Sassi contro i poliziotti, ultras minorenne siracusano trasferito in un istituto 11:25A Trapani parroco positivo al Covid19, chie ...

Laboratorio della droga nell'appartamento in affitto: 4 arresti

FRANCAVILLA - Sono stati sorpresi di notte, mentre confezionavano le dosi di “fumo” e “bamba” custodite all’interno di quell’appartamento su via Baracca, in pieno centro, probabilmente affittato allo ...

Un posto al sole, la guerra dei Sartori/Cirillo

Nella puntata di Un posto al sole del 18 settembre: per Filippo e Serena arriva il giorno dell’Udienza di separazione e, mentre la Cirillo sarà in dubbio se far adottare o meno a Niko una linea più mo ...

11:25Spaccio di droga in casa, due arresti nel Siracusano (VIDEO) 11:25Sassi contro i poliziotti, ultras minorenne siracusano trasferito in un istituto 11:25A Trapani parroco positivo al Covid19, chie ...FRANCAVILLA - Sono stati sorpresi di notte, mentre confezionavano le dosi di “fumo” e “bamba” custodite all’interno di quell’appartamento su via Baracca, in pieno centro, probabilmente affittato allo ...Nella puntata di Un posto al sole del 18 settembre: per Filippo e Serena arriva il giorno dell’Udienza di separazione e, mentre la Cirillo sarà in dubbio se far adottare o meno a Niko una linea più mo ...