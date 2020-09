Serie D: in attesa dell’inizio, altre novità dal mercato (Di sabato 19 settembre 2020) All’inizio della Serie D 2020-2021 manca sempre meno e se da un lato le squadre continuano ad allenarsi faticosamente per farsi trovare pronte ai nastri di partenza del nuovo campionato, dall’altro le società continuano a muoversi scrupolosamente per rinforzare ancora di più le proprie rose. Da Nord a Sud sono tanti i colpi andati a segno nelle ultime ore: vediamoli insieme. Nel girone A si sono mosse Bra e Gozzano. I giallorossi di Mister Fabrizio Daidola, nelle scorse ore, hanno comunicato, tramite i propri canali di comunicazione, il tesseramento dell’esterno offensivo (all’occorrenza trequartista) classe 2000, Fabio Gonella, mentre i rossoblu novaresi hanno fatto sapere di aver mantenuto in rosa, anche per l’imminente campionato, il promettente centrocampista classe 2000, Riccardo Vono. Scendendo di tre gradini e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020) All’inizio dellaD 2020-2021 manca sempre meno e se da un lato le squadre continuano ad allenarsi faticosamente per farsi trovare pronte ai nastri di partenza del nuovo campionato, dall’altro le società continuano a muoversi scrupolosamente per rinforzare ancora di più le proprie rose. Da Nord a Sud sono tanti i colpi andati a segno nelle ultime ore: vediamoli insieme. Nel girone A si sono mosse Bra e Gozzano. I giallorossi di Mister Fabrizio Daidola, nelle scorse ore, hanno comunicato, tramite i propri canali di comunicazione, il tesseramento dell’esterno offensivo (all’occorrenza trequartista) classe 2000, Fabio Gonella, mentre i rossoblu novaresi hanno fatto sapere di aver mantenuto in rosa, anche per l’imminente campionato, il promettente centrocampista classe 2000, Riccardo Vono. Scendendo di tre gradini e ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie attesa Serie A al via, attesa esordio Pirlo in panchina Agenzia ANSA Riparte la Serie A... anche su Twitter

Spadafora: "Stupito dalle parole di Dal Pino, lo riceverò con piacere"

Stadi, lite Lega Serie A-Governo: «Nessun dialogo, meritiamo rispetto». Spadafora: «Stupito, lo riceverò volentieri»

In Italia lo sport più seguito è indubbiamente il calcio, e i tifosi di tutta la penisola si stanno preparando a riaccendere la loro passione a partire da oggi, 19 settembre, data ufficiale di inizio ...

"Ho letto con stupore le dichiarazioni di Dal Pino sulla mancanza di dialogo tra il Governo e il mondo del calcio. L'attenzione è stata costante, le soluzioni trovate per portare a termine lo scorso c ...

«Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta : il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose dialogando»: così il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, a Radio DeeJay, ha comme ...