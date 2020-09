Qualifiche MotoE GP Emilia Romagna 2020, pole di Torres (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo una settimana tornano le Qualifiche MotoE del GP di Emilia Romagna, sempre sul tracciato di Misano. Ricordiamo che questa qualifica decreterà la griglia di Gara1 di oggi pomeriggio (start alle 16.20), mentre per Gara2 di domani (ore 10.05) la griglia si baserà sui risultati di Gara1. Le MotoE nuovamente impegnate sul circuito di Misano, dove vorrà fare bene anche il padrone di casa Alex De Angelis – Photo credit: Twitter Page MotoGPA metà turno in pole provvisoria c’è Niki Tuuli Come di consueto, si scende in pista con la formula della Superpole. Si parte con Kornfeil, ultimo classificato nei tempi combinati delle prove libere. Per lui un 1.45.965, tempo facilmente battibile. Infatti Cardelus abbassa subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo una settimana tornano ledel GP di, sempre sul tracciato di Misano. Ricordiamo che questa qualifica decreterà la griglia di Gara1 di oggi pomeriggio (start alle 16.20), mentre per Gara2 di domani (ore 10.05) la griglia si baserà sui risultati di Gara1. Lenuovamente impegnate sul circuito di Misano, dove vorrà fare bene anche il padrone di casa Alex De Angelis – Photo credit: Twitter Page MotoGPA metà turno inprovvisoria c’è Niki Tuuli Come di consueto, si scende in pista con la formula della Super. Si parte con Kornfeil, ultimo classificato nei tempi combinati delle prove libere. Per lui un 1.45.965, tempo facilmente battibile. Infatti Cardelus abbassa subito ...

matteopittaccio : Per problemi tecnici la MotoE finirà più tardi del previsto, dunque le qualifiche della #Moto3 partiranno alle 12:4… - dianatamantini : MOTOE - Doppia gara questo weekend, con una nuova regola: la griglia di partenza di Gara 2 non verrà decisa dalle q… - corsedimoto : MOTOE - Doppia gara questo weekend, con una nuova regola: la griglia di partenza di Gara 2 non verrà decisa dalle q… - AngyFra89 : @biagio4658 La MotoE. Quel format di qualifiche è stupendo - MircoCosuti : RT @EpaddockIT: MotoE ??Ottimo risultato di squadra per l'LCR E-Team nelle qualifiche del GP di San Marino: terzo tempo per Simeon e sesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche MotoE Qualifiche MotoE GP Emilia Romagna 2020, pole di Torres Metropolitan Magazine Italia MotoE, Misano 2: Torres centra la E-pole per Gara 1

Il pilota spagnolo è stato autore del giro più veloce in qualifica ma è riuscito ad imporsi per appena 11 millesimi su uno splendido Matteo Ferrari. Terzo Aegerter. E’ di Jordi Torres la E-pole per la ...

MotoGP GP Emilia Romagna, FP3: Bagnaia da record, per Dovi niente Top Ten

Se nel venerdì di prove libere i piloti italiani della classe regina erano rimasti a guardare, nelle FP3, importantissime in ottica qualifica si sono rifatti (anche se non tutti) entrando di fatto nel ...

MotoGP, GP Misano 2: gli orari tv su Sky e TV8, streaming DAZN

Da Misano a Misano, proprio così! Il Motomondiale si prepara infatti per il back to back in Riviera, dal momento che il prossimo fine settimana le due ruote saranno nuovamente in azione nella Terra de ...

Il pilota spagnolo è stato autore del giro più veloce in qualifica ma è riuscito ad imporsi per appena 11 millesimi su uno splendido Matteo Ferrari. Terzo Aegerter. E’ di Jordi Torres la E-pole per la ...Se nel venerdì di prove libere i piloti italiani della classe regina erano rimasti a guardare, nelle FP3, importantissime in ottica qualifica si sono rifatti (anche se non tutti) entrando di fatto nel ...Da Misano a Misano, proprio così! Il Motomondiale si prepara infatti per il back to back in Riviera, dal momento che il prossimo fine settimana le due ruote saranno nuovamente in azione nella Terra de ...