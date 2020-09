Naike Rivelli | denuncia contro la D’Urso | è guerra fredda

(Di sabato 19 settembre 2020)pubblicamente Barbara D’Urso e Mediaset per aver trasmesso a Pomeriggio 5 il corpo nudo di Patrizia De Blank. L’indignazione diTra Barbara D’Urso esi sa, non scorre buon sangue. Tra le due donne infatti c’è stata già una diatriba, sorta a causa di unaper diffamazione … L'articolola D’Urso: èproviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Barbara d’Urso: Naike Rivelli denuncia Pomeriggio 5 e Mediaset - maidirereality : Ora parliamo del #GFVIP ma vogliamo ricordare il mega cast de Il Ristorante con Tina, Pamela Prati, Patrizia De Bla… - lucanioantonio2 : Naike Rivelli hot sui social: foto nuda e bacio sulle labbra alla Muti - DonnaGlamour : Naike Rivelli usa il gatto per coprire le parti intime: la foto da censura - zazoomblog : Naike Rivelli nuda e coperta solo da due cuoricini- FOTO - #Naike #Rivelli #coperta #cuoricini- -

Ultime Notizie dalla rete : Naike Rivelli

Yeslife

Naike Rivelli denuncia pubblicamente Barbara D’Urso e Mediaset per aver trasmesso a Pomeriggio 5 il corpo nudo di Patrizia De Blank. Tra Barbara D’Urso e Naike Rivelli si sa, non scorre buon sangue. T ...Naike Rivelli continua a provocare sul suo seguitissimo account Instagram e tra una foto hot e una posizione di yoga se la prende con Barbara D’Urso e il Grande Fratello Vip per aver mostrato le immag ...Qualcuno, però, ha parlato di un probabile insediamento da parte di Signorini, con un talk show dedicato rigorosamente al suo Grande Fratello Vip. Perché Barbara d’Urso e… Leggi ...