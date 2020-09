Molise | licenza di spendere

Leggi su panorama

(Di sabato 19 settembre 2020) I due neopresidenti delle Province di Campobasso e Isernia hanno ricevuto in eredità costi in eccesso, conti fuori controllo e scarse verifiche interne. Situazioni così cronicizzate che la Corte dei conti adesso ha molto da ridire.Le sedi istituzionali mostrano ancora i segni dei tempi in cui, come si usa dire, Berta filava: l'imponente palazzo Magno a Campobasso con marmi che decorano i saloni ottocenteschi, e quello cemento armato di Isernia che, ironia della sorte, si trova proprio in via Berta. Qui le Province conservano uno status, in apparenza. È come se Mario Monti e Matteo Renzi, con i loro tentativi di rosicchiarne le competenze e di svuotarle di compiti, non fossero passati da queste parti. I consiglieri fanno ancora la campagna elettorale e, se non ci fosse stato il lockdown, Isernia si era pure agghindata a festa per celebrare i 50 anni dell'istituzione ...