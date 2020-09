Minigonne a scuola: perché no (Di sabato 19 settembre 2020) Non c’è pace per la scuola italiana; non bastava il disastro dell’Azzolina frutto dell’improvvisazione dell’attuale governo che ha lasciato migliaia di studenti senza i banchi,… Leggi il resto L'articolo Minigonne a scuola: perché no proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 19 settembre 2020) Non c’è pace per laitaliana; non bastava il disastro dell’Azzolina frutto dell’improvvisazione dell’attuale governo che ha lasciato migliaia di studenti senza i banchi,… Leggi il resto L'articolo: perché no proviene da Nicola Porro.

ROMA – Il ministero dell’Istruzione, attraverso l’Ufficio scolastico regionale del Lazio, ha chiesto un approfondimento sulla vicenda relativa al liceo Socrate di Roma nella quale la vicepreside avreb ...

Al Liceo Socrate di Roma come in Francia: scoppia la rivolta delle ragazze in minigonna

Non ci sono banchi, così la vicepreside avrebbe invitato le alunne a non indossare abiti succinti. Ma loro protestano: «È il nostro modo di esprimerci». La Azzolina ha chiesto «un approfondimento imme ...

"Niente minigonna a scuola perché ai prof cade l'occhio", ancora polemiche. Iva Zanicchi chiama in causa le mamme

La questione "minigonne a scuola" fa ancora discutere, soprattutto dopo il caso del liceo Socrate di Roma. "Ci sono minigonne e minigonne. Certo, se è poco sopra il ginocchio va bene anche a scuola, m ...

