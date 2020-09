Lady Diana minacciò Camilla Parker pubblicamente “Vi sto tra i piedi..” (Di sabato 19 settembre 2020) Il rapporto tra Lady Diana e Camilla non è stato di certo idilliaco, proprio perchè la Principessa sapeva bene che il marito era innamorato della sua rivale. Il loro rapporto quindi, non sarebbe potuto essere diversamente, visto che Camilla è stata da sempre la donna che il Principe Carlo abbia amato in vita sua. A distanza di tanti anni dalla scomparsa della Principessa del popolo, sembra siano emersi nuovi aneddotti sui retroscena reali e relativi proprio al rapporto tra Carlo e Camilla. Lady Diana e Camilla, forti liti e minacce per le due donne di Carlo Carlo è stato da sempre innamorato di Camilla Parker ma è stato costretto a sposare Lady Diana a ... Leggi su controcopertina (Di sabato 19 settembre 2020) Il rapporto tranon è stato di certo idilliaco, proprio perchè la Principessa sapeva bene che il marito era innamorato della sua rivale. Il loro rapporto quindi, non sarebbe potuto essere diversamente, visto cheè stata da sempre la donna che il Principe Carlo abbia amato in vita sua. A distanza di tanti anni dalla scomparsa della Principessa del popolo, sembra siano emersi nuovi aneddotti sui retroscena reali e relativi proprio al rapporto tra Carlo e, forti liti e minacce per le due donne di Carlo Carlo è stato da sempre innamorato dima è stato costretto a sposarea ...

