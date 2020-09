Inter-Pisa, le formazioni ufficiali: Hakimi, Eriksen e Perisic titolari (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo la larga vittoria sulla Carrarese, nuovo test amichevole per l’Inter di Antonio Conte impegnata nel test odierno contro il Pisa. I nerazzurri partiranno con Hakimi, Eriksen e Perisic dal primo minuto, dietro la consolidata coppia d’attacco Lukaku-Lautaro. Queste le scelte degli allenatori: Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. Pisa (4-4-2): Perilli; Caracciolo, Varnier, Benedetti, Birindelli; Lisi, Marin, Gucher, De Vitis; Vido, Marconi. All. D’Angelo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo la larga vittoria sulla Carrarese, nuovo test amichevole per l’di Antonio Conte impegnata nel test odierno contro il. I nerazzurri partiranno condal primo minuto, dietro la consolidata coppia d’attacco Lukaku-Lautaro. Queste le scelte degli allenatori:(3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov;, Barella, Gagliardini,; Lukaku, Lautaro.(4-4-2): Perilli; Caracciolo, Varnier, Benedetti, Birindelli; Lisi, Marin, Gucher, De Vitis; Vido, Marconi. All. D’Angelo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

