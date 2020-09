“In ospedale”. Marco Carta fa preoccupare i fan: “Mandatemi un grosso in bocca al lupo” (Di sabato 19 settembre 2020) Tanta preoccupazione da parte dei fan e dei follower del cantante Marco Carta. Ha infatti condiviso nelle ultime ore un post nel quale ha annunciato una notizia non propriamente bella. Ha comunicato che dovrà sottoporsi ad una visita molto importante per la sua salute fisica. Non ha voluto svelare ulteriori informazioni su ciò che gli sta succedendo, dunque non sappiamo con esattezza per quale motivo stia andando in ospedale. Le sue frasi sono comunque molto chiare. Nella didascalia a corredo del filmato, l’artista vincitore dell’edizione del 2008 del talent show ‘Amici’ ha affermato: “Oggi vado a fare una visita importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo!”. Ha dunque annunciato in questa maniera il suo ingresso nel nosocomio. Si trova ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Tanta preoccupazione da parte dei fan e dei follower del cantante. Ha infatti condiviso nelle ultime ore un post nel quale ha annunciato una notizia non propriamente bella. Ha comunicato che dovrà sottoporsi ad una visita molto importante per la sua salute fisica. Non ha voluto svelare ulteriori informazioni su ciò che gli sta succedendo, dunque non sappiamo con esattezza per quale motivo stia andando in ospedale. Le sue frasi sono comunque molto chiare. Nella didascalia a corredo del filmato, l’artista vincitore dell’edizione del 2008 del talent show ‘Amici’ ha affermato: “Oggi vado a fare una visita importante per la mia salute. Mandatemi uninal lupo!”. Ha dunque annunciato in questa maniera il suo ingresso nel nosocomio. Si trova ...

CottarelliCPI : Vittorio, 73 anni, è finito in ospedale per essere intervenuto per salvare una ragazza a Vicenza. “Salvare quella r… - HuffPostItalia : L'Inps le contesta 2 giorni di malattia, lei era in ospedale a farsi operare per un cancro - LaStampa : Aphel, il robot-infermiere che aiuta i bambini malati in ospedale - HuguetSoria : @Simo_Fiore Mi è capitato una volta in ospedale, il medico mi dava del tu, io allora li ho anche dato del tu e a qu… - pirata_21 : #GFVIP, Paolo #Brosio si è sentito poco bene ed è andato in ospedale. Ah non a Medjugorje? -

Ultime Notizie dalla rete : “In ospedale” E' morto don Franco Ranaldi: addio a un pezzo di storia ciociara. Comunità in lutto ciociariaoggi.it